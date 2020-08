Cartão de vacina virtual: plataforma auxilia no acompanhamento da imunização

(foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil) vacinação em dia é fundamental para prevenir doenças como hepatites e o sarampo, por exemplo, mas, mesmo sabendo disso, muitas pessoas não fazem ideia de onde guardaram o seu cartão de vacina. Pensando neste problema, pesquisadores do CEFET-MG criaram o cartão de vacina virtual através de uma plataforma que auxilia no acompanhamento da imunização.



No segundo perfil da plataforma o usuário poderá visualizar digitalmente as campanhas de vacinação, as informações de cada vacina (propósito, dosagem, ciclo de aplicação), as vacinas que não recebeu (pendentes) e o seu cartão de vacinas.









Além disso, o site também possibilita a impressão do cartão, caso necessário. “Não saber onde está guardado o cartão é comum entre a maioria das pessoas, dificultando o acompanhamento e a adesão às campanhas de vacinação promovidas pelo Ministério da Saúde. Com esta plataforma, queremos colaborar para amenizar o problema”, explicou o professor Luís Augusto. Clique aqui e conheça a plataforma.

A equipe responsável pelo projeto trabalhou durante um ano na criação da plataforma. O professor, os coorientadores André Luiz Maravilha, Hewerton Luis Pereira e Leonardo Andrade, o bolsista João Vitor Queiroz e a voluntária Larissa Valadares foram premiados com o segundo lugar geral na 15ª Semana de Ciência e Tecnologia do CEFET-MG, realizada no final de 2019.





Com a finalização da plataforma, os pesquisadores estabeleceram um contato preliminar com a gestão de saúde do município de Belo Horizonte informando a existência da nova ferramenta.

Próximo desafio

Os pesquisadores tiveram o projeto “Cartão virtual de vacina: Desenvolvimento de um aplicativo Android para acompanhamento da imunização da população brasileira” aprovado no edital do Programa Institucional de Iniciação Científica Voluntária Júnior (PICV-Jr) do CEFET-MG. O objetivo é a criação de um aplicativo por meio do qual será disponibilizado um cartão virtual com o intuito de auxiliar as pessoas a manterem o cartão de vacinação atualizado e em sua posse.





A ideia acompanha a tendência atual do Governo Federal que tem desenvolvido aplicativos como carteira de trabalho digital, título de eleitor digital e a carteira de estudante digital.





“Esperamos avançar na construção dos conceitos envolvidos no Programa de Vacinação e, consequentemente, proporcionar à população um acompanhamento preciso das imunizações”, finalizou o professor.