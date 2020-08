Ex-dirigente do Sindicato dos Trabalhadores em Saúde de BH morre de coronavírus

Lúcia Livramento era figura conhecida de movimentos de rua em BH e Região Metropolitana (foto: Reprodução/Facebook Unegro Mineira) novo coronavírus em meados de julho deste ano, a aposentada Lúcia Livramento morreu neste domingo em Belo Horizonte devido às complicações causadas pela COVID-19. Segundo o movimento social União de Negras e Negros Pela Igualdade (Unegro-Minas Gerais), Lúcia estava internada no Hospital Metropolitano Dr. Célio de Castro, no Bairro Milionários, na Região do Barreiro. Diagnosticada com oem meados de julho deste ano, a aposentadamorreu neste domingo emdevido às complicações causadas pela. Segundo o movimento social), Lúcia estava internada no Hospital Metropolitano Dr. Célio de Castro, no Bairro Milionários, na Região do Barreiro.









A aposentada também compunha o Conselho Estadual da Mulher de Minas Gerais e o Fórum8MUnificado de BH e Região. A Unegro-Minas Gerais divulgou uma nota de pesar sobre a morte de Lúcia Livramento.





“Deixou um legado de firmeza, disciplina, espiritualidade e amizade. Tanto assim, os aniversários da Unegro eram sempre uma agenda obrigatória e única em sua casa. Sempre regados a alegria, delicioso tropeiro e conversas políticas das mais profundas. Contudo, no lugar das tristezas, seremos resistência e usaremos o exemplo da Lúcia para ampliar nosso engajamento pela liberdade, pela paz e pelo progresso da humanidade”, diz trecho do comunicado do movimento.