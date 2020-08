Acidente entre três carros provoca incêndio e mata quatro pessoas na BR-262, no Centro-Oeste de Minas

Dois dos três carros envolvidos pegaram fogo após a colisão (foto: Reprodução/WhatsApp) acidente envolvendo três carros de passeio na tarde deste domingo matou quatro pessoas e feriu outras três no km 447 da BR-262, rodovia que liga as cidades de Nova Serrana e Bom Despacho, ambas na Região Centro-Oeste de Minas Gerais. Dois dos veículos foram incinerados, motivo que provocou os óbitos. Umenvolvendona tarde deste domingo matou quatro pessoas e feriu outras três noda, rodovia que liga as cidades de Nova Serrana e Bom Despacho, ambas na Região Centro-Oeste de Minas Gerais. Dois dos veículos foram incinerados, motivo que provocou os óbitos.









A outra vítima, um homem, ficou no local do acidente e não precisou de atendimento médico especializado, mas foi interrogado pelas autoridades presentes. Elas suspeitaram que ele estaria sob efeito de entorpecentes, o que a princípio não foi confirmado. O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado e conseguiu apagar as chamas rapidamente.