'Que dia BH volta?': Abrasel e CDL-BH convocam manifestação nesta quarta

Mesmo após a liminar que liberou o funcionamento de, a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes () e Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte () convocam umacom o objetivo de apresentar um plano de retomada das atividades do comércio na capital.

As entidades anunciam que o protesto está marcado para ocorrer nesta quarta-feira (22), de 14h30 às 17h, na, Região Centro-Sul da capital. A convocação é feita inclusive por publicações patrocinadas pelas redes sociais.

O ato público, intitulado “Que dia BH volta?”, tem como expectativa reunir 500 pessoas, entre representantes e trabalhadores dos dois setores e movimentos sociais.

Segundo o presidente executivo da Abrasel, Paulo Solmucci, o plano que será apresentado durante o encontro é amplamente seguro e será submetido à aprovação da Prefeitura de Belo Horizonte.

“Acreditamos que o único caminho possível para superarmos essase dará por meio de um grande pacto social entre as entidades, sociedade civil e prefeitura.”O que não é possível, segundo destaca Solmucci, é opermanecer fechado sem um cronograma seguro para a retomada. No entanto, na semana passada , a prefeitura já havia divulgado um protocolo para ser seguido quando as condições epidemiológicas permitirem.