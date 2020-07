Prefeitura amplia oferta de UTIs para COVID-19, mas ocupação não cai em BH

A ocupação das unidades de terapia intensiva para pacientes infectados pelo novo coronavírus voltou a não cair em Belo Horizonte. De acordo com boletim epidemiológico da prefeitura, houve ampliação no número de leitos, mas a taxa se manteve em 91% – a mesma do levantamento anterior.

Ocupação dos leitos de UTI para COVID-19 em BH continua na casa dos 90% (foto: Gil Leonardi/Imprensa MG)

Conforme o balanço, 369 das 407 UTIs para COVID-19 estavam ocupadas nessa segunda-feira (20), a apuração mais recente divulgada.

Na comparação com a anterior, houve adição de 12 leitos do tipo, mas o aumento de pacientes em estado grave não permitiu a taxa de uso cair.

Já nas enfermarias para COVID-19, a ocupação é de 78%: 857 das 1.099 estão em uso. O indicador é um ponto percentual maior que no dia anterior.

Assim como no caso das UTIs, houve aumento na oferta de leitos: 12 a mais que no dia anterior.

Os dois parâmetros se mantêm na zona vermelha, a mais crítica da escala de risco. Isso acontece quando o indicador ultrapassa a marca dos 70%.

Dados gerais

Na análise de todos os leitos de UTI em BH, incluindo na conta aqueles destinados a outras doenças, a ocupação divulgada nesta terça é de 86%. São 1.072 no geral, com 922 em uso e 150 ainda livres.

Nas enfermarias, a ocupação geral é de 69%: 3.181 das 4.610 estão ocupadas. Restam 1.429.

Mortes e casos

Ainda conforme o boletim desta segunda, BH registra 14.089 casos confirmados da COVID-19: 2.708 pessoas ainda enfrentam os sintomas da doença, 11.003 já se recuperaram e 378 morreram.

Entre os diagnósticos estão 739 profissionais de saúde. Eles representam 5,2% dos casos confirmados na capital mineira até essa segunda.