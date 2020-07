Zema sobre volta às aulas em MG: 'Com certeza, no 2° semestre'

(foto: Gil Leonardi/Agência Minas)









O chefe do executivo estadual reconheceu as deficiências do ensino remoto em relação ao presencial e disse pretende viabilizar a retomada da rotina escolar o quanto antes, atendendo às recomendações de segurança das autoridades de saúde.





"Nada garantido (de que, em agosto, possa voltar ao normal). Mas, quero lembrar: é o meu maior anseio. Sei que as crianças, em casa, não estão aprendendo tanto quanto nas aulas presenciais. E nós queremos fazer isso o quanto antes. Aquilo que eu puder fazer para agilizar, mas, com seguranças, vamos fazer", comentou.



As escolas mineira estão fechadas desde 18 de março, por força do Descreto Estadual nº 47.886. A determinação confinou, por tempo indeterminado, 1.154.419 estudantes matriculados em 4.292 instituições de ensino privadas, além de 3.928.654 que frequantam as 3.928.654 unidades da rede estadual. Os números são do Censo Escolar 2018.











garantiu, nesta sexta-feira (17), que as aulas presenciais em nas escolas de Minas Gerais serão retomadas ainda no segundo semestre deste ano. Entretanto, sinalizou que isso não deve ocorrer em agosto, conforme previu no início de junho.