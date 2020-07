Zema mantém indefinição sobre volta às aulas em Minas

Aulas presenciais em Minas estão suspensas desde 18 de março (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

O governador de Minas, Romeu Zema (Novo), voltou a afirmar que não há previsão para a volta às aulas no estado. Em transmissão ao vivo pelas redes sociais na tarde desta quarta-feira, ele explicou que o estado estará acompanhando a evolução do coronavírus até definir um protocolo de segurança para que os alunos possam voltar à escola. Em Minas, as instituições de ensino estão fechadas desde 18 de março por causa da doença.

"Esse comportamento do número de casos, que vamos estar acompanhando nos próximos dias e semanas, será fundamental para definirmos a volta às aulas. Gostaria que isso acontecesse o quanto antes. Os alunos estão sem aula desde março. A grande maioria teve aula durante um mês ou pouco mais do que um mês, e sabemos da importância da volta", admite o governador.





O governador afirmou que está em constante contato com a secretária Estadual de Educação, Júlia Sant'Anna, para apontar uma possível data para retorno das atividades escolares: "Estou pessoalmente empenhado, com a secretária Julia, para que isso ocorra com a maior agilidade possível. Mas isso tem de ocorrer no momento certo. Vai depender da curva da pandemia. Se ela estabilizar e tiver leve queda, certamente será o momento de retomarmos as aulas".





O governo propôs o modelo de aulas remotas, via internet e TV, para os cerca de um 1,7 milhão de estudantes da rede estadual pública. Desde 18 de maio, as aulas remotas estão em vigor, mas o próprio estado admitiu recentemente que a medida não surte o mesmo efeito, sobretudo porque vários alunos não têm TV ou internet em casa.





As escolas particulares também vivem a expectativa de retorno às aulas presenciais. O Sindicato das Escolas Particulares de Minas Gerais (Sinep-MG) anunciou um protocolo nessa terça-feira para nortear as instituições de ensino na volta às aulas. O documento será entregue à Prefeitura de Belo Horizonte, que se mostrou aberta ao diálogo.