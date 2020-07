COVID: Presos de Manhumirim com sintomas da doença recebem alta

Presídio de Manhumirim tem capacidade para 193 presos, mas atualmente conta com 212 (foto: Reprodução)

Os 147 presos que contraíram coronavírus no sistema prisional de Manhumirim, na Zona da Mata mineira, receberam alta médica nesta terça-feira, depois de ficarem em observação e isolados. De acordo com a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp-MG), eles receberam luvas e álcool em gel e serão obrigados a usar máscaras no interior das celas para evitar novas infecções.

Outros quatro detentos que receberam progressão para o regime domiciliar (com uso de tornozeleira) também não apresentam sintomas de COVID-19. Eles foram liberados para suas residências.





Na semana passada, o detento Lucas Morais da Trindade, de 28 anos, foi a primeira vítima no presídio por coronavírus. Ele morreu depois de passar mal e desmaiar dentro da cela. O laudo médico apontou que ele teve COVID-19, embora não apresentasse sintomas. O jovem cumpria cinco anos e quatro meses de reclusão por tráfico de drogas.





O óbito está sendo investigado pela Sejusp, que vai apurar se houve falha na negligência nos cuidados com o preso ou outros fatores que possam ter motivado a morte. Desde então, todos os detentos passaram por exames de saúde.

A atual capacidade do sistema prisional de Manhumirim é de 193 detentos. Segundo a Defensoria Pública do estado, o presídio tem atualmente 212 presos - antes das concessões de prisão domiciliar, eram 344.

Transparência

Diversos familiares dos encarcerados fizeram manifestação no presídio na semana passada, exigindo informações sobre o estado de saúde de seus parentes. Sem a possibilidade de visitas, eles cobraram transparência das autoridades a respeito da situação dos infectados.

Até o momento, há três mortes de presos confirmadas por causa do coronavírus em Minas Gerais: no Ceresp Gameleira, em Belo Horizonte; no Presídio Inspetor José Martinho Drumond, em Ribeirão das Neves, e no Presídio Floramar, em Divinópolis.

Prisão domiciliar

No período de pandemia, a orientação do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) era para os juízes concedessem, sempre que possível, a prisão domiciliar, evitando.





A Sejusp informou que iniciou em Manhumirim as visitas virtuais dos presos com seus familiares. O procedimento vem sendo implantado em todos os presídios do estado por causa da suspensão das atividades presenciais.