Motorista flagrado na contramão foge da polícia em BH, mas deixa para trás 30 barras de cocaína

PM apreendeu as barras que estavam dentro do carro (foto: Divulgação/Polícia Militar de Minas Gerais) Bairro Califórnia, na Região Noroeste de Belo Horizonte, chamou a atenção da Polícia Militar (PM). Os policiais iniciaram a busca pelo motorista, que conseguiu fugir, mas de forma atrapalhada. A condução perigosa de um carro de passeio (Volkswagen Gol) no, na Região Noroeste de, chamou a atenção da(PM). Os policiais iniciaram a busca pelo motorista, que conseguiu fugir, mas de forma atrapalhada.









O motorista chegou a bater em uma carreta e na própria viatura policial até largar o carro. Ele desceu do veículo com uma arma de fogo em mãos e fugiu. No carro, porém, os militares encontraram 30 barras de maconha.





Além disso, a PM descobriu que o carro teria sido comprado em Ouro Preto, na Região Central de Minas Gerais, e conseguiu identificar o suspeito. Os militares informaram que o homem tem ficha criminal suja e que seguirão em busca dele.