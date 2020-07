Suspeitos de envolvimento em morte de idoso em Pedro Leopoldo são presos

Delegada da Polícia Civil, Priscila Pereira Santos detalhou a investigação (foto: Divulgação/Polícia Civil de Minas Gerais) Polícia Civil prendeu nessa segunda-feira dois suspeitos de envolvimento na morte de um idoso de 70 anos em Pedro Leopoldo, cidade da Região Metropolitana de Belo Horizonte. Dois homens, de 35 a 40 anos, tiveram os mandados de prisão cumpridos, enquanto uma mulher, de 41, pode se a próxima detida. prendeu nessa segunda-feira dois suspeitos de envolvimento na morte de umem, cidade da Região Metropolitana de Belo Horizonte. Dois homens, de 35 a 40 anos, tiveram os mandados de prisão cumpridos, enquanto uma mulher, de 41, pode se a próxima detida.









“As mãos estavam amarradas para trás e, em volta da cabeça dele, foi passado um plástico filme. Ao que tudo indica, a causa da morte foi asfixia”, disse a delegada Priscila Pereira Santos. A suspeita confessou que dopou o idoso com grande volume de medicamento junto do homem de 35 anos, que prestava favores sexuais ao senhor em troca de dinheiro.





“O senhor havia recebido uma herança em meados de 2019 e, desde então, seu patrimônio começou a ser dilapidado pelos investigados”, afirmou a delegada. O idoso, após ingerir os medicamentos, passou mal na rua e teria sido socorrido pelo homem de 35 anos, que o deixou no lote.





Depois disso, os três suspeitos teriam ido ao apartamento do idoso para tentar encontrar mais dinheiro. A Polícia Civil aguarda a Justiça deferir o mandado de prisão para a mulher e assim encaminhar o caso com a detenção dos três principais suspeitos do crime.