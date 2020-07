BH amanhece com forte neblina depois de noite de chuvas intensas; entenda

Neblina no bairro Candelária, na região de Venda Nova (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A. Press)

O início da manhã desta sexta (3) foi atípico para a população da Grande BH. Depois de noite de intensas chuvas, a capital amanheceu com forte neblina em diversos pontos da cidade e do entorno. Os motoristas devem redobrar a atenção.









Fernandes alerta sobre locais em que a neblina pode ficar ainda mais intensa e atrapalhar a visibilidade. "Regiões de maior umidade, como aquelas com maior área verde ou em orlas de lagoas, podem ficar com a neblina mais intensa e atrapalhar ainda mais a visibilidade", avisa.





Em virtude desse nevoeiro, motoristas devem redobrar a atenção, principalmente ao passarem por rodovias e orlas de lagoa.





Neblina encobre toda a orla de Lagoa Santa, na Grande BH (foto: Carlos Altman/EM/D.A. Press)





As chuvas





Anete explica que as chuvas da última noite foram causadas por uma instabilidade provocada pela frente fria que chegou ao estado nessa semana. Segundo a Defesa Civil de BH, as chuvas foram de fracas a fortes e atingiram oito das nove regionais da capital.





Previsão para o final de semana





máxima na capital deve ser 27°C e a mínima de 13°C, com céu claro a nublado. Para o final de semana, a previsão é que a sensação de frio continue em virtude de uma massa de ar polar que atua em parte da região do Sudeste do Brasil. Para esta sexta, ana capital deve ser 27°C e a mínima de 13°C, com céu claro a nublado.





A massa de ar polar favorece a formação de geadas em pontos do Sul de Minas , principalmente nas cidades localizadas na serrad a Mantiqueira. Ainda há chances de chuvas isoladas, mas a previsão é de tempo estável na maior parte do estado.





A mínima prevista para o estado é de 0°C, no Sul, e a máxima de 32°C, no Norte e no Vale do Jequitinhonha.