Frio: Temperatura vai ter queda brusca em Minas até o fim de semana

Céu ficará nublado a encoberto ao longo de todo o dia em BH (foto: Edésio Costa/EM/D.A. Press)

A passagem de uma frente fria e a posterior atuação de uma massa de ar polar devem aumentar a sensação de frio ao longo do dia em todo o estado a partir desta quinta (2), com quedas de até 5°C na temperatura, aponta previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Hoje, na capital, os termômetros devem ficar entre 15°C e 25°C. A passagem de umae a posterior atuação de umadevem aumentar a sensação deao longo do dia em todo o estado a partir desta quinta (2), com quedas de até 5°C na temperatura, aponta previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Hoje, na capital, os termômetros devem ficar entre 15°C e 25°C.









Em BH e na maior parte de Minas a previsão é de céu nublado a encoberto, com possibilidade de chuvas isoladas, ao longo de todo o dia. A exceção são as regiões mais ao Norte, que devem ter céu claro a parcialmente nublado, com névoa seca.





"Temos uma massa de ar frio na retaguarda da frente fria, o que, inclusive, chegou a causar geadas em pontos do Sul de Minas nesta madrugada. A previsão é de frio cada vez mais intenso até domingo", comenta Claudemir de Azevedo, metereologista do 5º Distrito do Inmet.

