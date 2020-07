Acidente ocorreu nas proximidades da Praça Louis Ensch, no Bairro Cidade Industrial (foto: Google Maps/Reprodução) atropelado por um caminhão na manhã desta quarta-feira (2), nas proximidades da Praça Louis Ensch, no Bairro Cidade Industrial, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Um homem morreu ao serpor umna manhã desta quarta-feira (2), nas proximidades da Praça Louis Ensch, no Bairro Cidade Industrial, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.









Já no local, os militares encontraram a vítima em parada cardiorrespiratória e, iniciaram as manobras de reanimação, mas a vítima morreu no local.





A morte foi atestada pela médica do Samu que acompanhava a ocorrência. A perícia da Polícia Civil foi acionada.

* Estagiária sob supervisão do editor Benny Cohen