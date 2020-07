Veja vídeos: carro pega fogo e desce desgovernado por rua de Contagem

Acidente aconteceu na rua Jeupira, no Novo Eldorado, em Contagem (foto: Reprodução/Redes Sociais)

Um grave acidente preocupou os moradores da Rua Jeupira, no Novo Eldorado, em Contagem, no final da noite dessa quarta-feira (1º). Um carro pegou fogo e seguiu desgovernado pela via, até colidir contra um poste. Ninguém ficou ferido.





eldorado ... eu n espero mais nada pic.twitter.com/6q7JB0cVPy %u2014 Rebound (@BeyondVxni) July 2, 2020













Logo após, o carro perdeu os freios e houve um princípio de incêndio. Com isso, homem abandonou o veículo que, por consequência, pegou fogo e desceu desgovernado e buzinando pela rua, até bater no poste.





Havia um outro veículo estacionado próximo ao poste, mas que, por sorte, não sofreu danos. Os militares utilizaram 600 litros de água para controlar o fogo e conseguiram contê-lo em segurança.

* Estagiário sob supervisão do subeditor Daniel Seabra