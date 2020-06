Estupro coletivo é esclarecido após prisão de quatro dos seis autores

A delegada titular da Depca, Renata Ribeiro; o delegado responsável pelo caso, Sérgio Andrade; e a delegada chefe da Depca, Elenice Cristine Ferreira (foto: PCMG/Divulgação)

Passagens pela polícia

esclareceu, com a prisão de quatro dos seis envolvidos, um caso deocorrido em novembro, no Aglomerado. O caso serve de trampolim para a apuração de outros crimes semelhantes cometidos no mesmo local.Segundo a delegada chefe da divisão, Elenice Cristine Batista Ferreira, e o delegado Sérgio Andrade, que investigaram o caso, a denúncia chegou ao conhecimento da polícia somente em dezembro, um mês depois do estupro.“Uma adolescente, na época com 17 anos, nos procurou, dizendo, primeiramente, que teve medo de contar o caso, porque sua mãe não sabia que ela tinha mentido para a mesma. E também, porque tinha ficadoem consequência desse abuso, praticado por seis homens”, afirmou a delegada Elenice.A adolescente, segundo contou, estava na escola e ao fim da aula foi convidada por uma colega para ir a umde Mc’s do aglomerado. “Ela contou que pensou que iria se divertir”, continuou a delegada. No entanto, os seis homens que lá estavam consumiam álcool e drogas.“Em dado instante, a adolescente foi puxada para um canto do estúdio e lá, estuprada por cada um dos seis homens. Depois disso, ela foi embora, mas ficou com vergonha e medo de contar para a mãe, a quem dissera que estaria com amigas”, contou a delegada.Um mês depois do estupro coletivo, a gravidez foi constatada. Foi quando, segundo a Elenice, a adolescente resolveu procurar a delegacia.A vítima deu nomes aos policiais, não os verdadeiros, mas de como os homens eram conhecidos artisticamente.A partir daí, teve início um trabalho de identificação, com o delegado Sérgio à frente da equipe. Um a um, os homens, que têm entre 19 e 25 anos, foram sendo identificados.Nesta sexta-feira (26), munidos com mandados de busca e apreensão, os policiais efetuaram as quatro prisões. Foram feitas buscas nos bairros São Geraldo, Venda Nova, Nova Cintra, e três no Morro das Pedras.Dois homens que participaram doestão foragidos.O delegado Sérgio informou ainda, que os envolvidos têm passagens pela polícia, por tráfico e uso dee furto. Existe ainda a suspeita de que outros casos possam ser elucidados a partir dessas prisões.Quando deram o flagrante no estúdio, foram encontradas duas adolescentes, que disseram aos policiais que não haviam sido molestadas. Elas foram levadas às suas casas e entregues aos pais.A delegada Elenice diz que este caso é uma grande lição a todas as famílias: “Os pais devem ficar atentos a seus filhos. Têm a obrigação de acompanhar seus passos, e principalmente, quem são suas companhias”.