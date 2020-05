Denunciado como autor de possível estupro, homem é espancado até a morte no Barreiro

Jovem foi encontrado em estado grave na garagem do condomínio em que morava com a família (foto: Reprodução/Google Maps) linchado por um grupo de cinco pessoas na noite desta quarta-feira(28), dentro do condomínio onde morava com a família no Bairro Vila Formosa, na Região do Barreiro, em Belo Horizonte. Testemunhas disseram à polícia que a vítima estava sendo acusada de estupro por uma mulher que ainda não identificada.



Um homem de 22 anos foipor um grupo de cinco pessoas na noite desta quarta-feira(28), dentro do condomínio onde morava com a família no Bairro Vila Formosa, na Região do Barreiro, em Belo Horizonte.disseram à polícia que a vítima estava sendo acusada de estupro por uma mulher que ainda não identificada.





Ele foi socorrido em estado grave e levado até o Hospital de Pronto Socorro João XXIII, mas não resistiu.





Como as testemunhas informaram que recentemente uma mulher havia acusado a vítima de estupro, a polícia trabalha com a hipótese de que esta seria a motivação do crime. Além disso. elas afirmaram que o grupo que havia espancado o rapaz tem ligação com o tráfico de drogas na região.





Até o momento, de acordo com a PM, nenhum dos suspeitos foi preso ou identificado. A ocorrência foi finalizada no Divisão de Orientação e Proteção à Criança e ao Adolescente.

* Estagiária sob supervisão do subeditor Frederico Teixeira