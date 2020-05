Após arrombamento em BH, homem finge estar dormindo, mas é 'acordado' pela PM

Um homem defoi preso em flagrante na madrugada desta quinta-feira suspeito de arrombar e furtar um escritório no, nade. Para tentar escapar da Polícia Militar, o rapaz entrou em uma casa das redondezas e fingiu que dormia, até que foi encontrado.

Os militares foram acionados por volta dasdesta quinta. O rapaz teria arrombado um escritório na, no. Um dos vidros do estabelecimento foi quebrado na fuga, e uma televisão estava fora do lugar.