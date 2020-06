Blitz em Santa Luzia prende suspeito de homicídio em Belo Horizonte

(foto: PMMG/ Divulgação )

O suspeito de umocorrido em ferereiro no Bairro Piratininga, em Belo Horizonte, foi preso ontem em umarealizada pela Polícia Militar em Santa Luzia. Ele tinha mandado de prisão em aberto.

A blitz contava com duas viaturas e cinco policiais comandados pelo cadete Alberto e foi montada na, em frente ao número 3.253, no Bairro, em Santa Luzia. No total, 20 veículos foram abordados e 28 pessoas averiguadas.



No último veículo parado na operação, estava o homem procurado pela polícia. O homem tentou despistar os policiais, mas uma consulta à rede da corporação acabou confirmando a existência de um mandado em aberto contra ele, que foi foi detido e encaminhado à delegacia de plantão da cidade.