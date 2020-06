(foto: Foto: Google StreetView / Reprodução )

A polícia procura por um homem flagrado pelas câmeras de segurança da Escola Estadual Dona Augusta Gonçalves Nogueira, furtando várias colheres de alumínio, um liquidificador, cerca de 30 kg de carne, EPI's (botas e máscaras) e baldes de limpeza. O supeito também danificou as fechaduras das portas que arrombou e as torneiras do banheiro de deficientes da unidade. O crime aconteceu na última terça-feira (23).

Segundo a Polícia Militar, a ocorrência foi registrada na manhã do dia 24, após a diretora da escola tomar conhecimento do roubo. Pelas imagens, foi possível identificar o suspeito, que usava roupas azuis, tendo porte magro com altura e idade medianas. O conteúdo gravado foi repassado para a Polícia Civil, que segue com a investigação e procura pelo ladrão.