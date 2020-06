que dá acesso às cestas e kits de junho deve ser feita até o próximo domingo (28), nesta plataforma . Basta informar o número do CPF e o primeiro nome do responsável pela matrícula, no caso de estudantes, ou pelo cadastro, no caso dos demais públicos.A plataforma indicará o número do voucher, que deve ser apresentado na loja, junto com documento de identificação, para a retirada da cesta.