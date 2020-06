Polícia Militar de Minas tem semana produtiva no combate ao tráfico de drogas

Na quarta-feira, em Uberlândia, policiais flagraram camionete tomada por tabletes de maconha (foto: Divulgação) Nesta sexta-feira, a Polícia Militar concluiu uma semana de trabalho proveitosa no que diz respeito ao combate ao tráfico de drogas. No total, houve apreensão de quase duas toneladas de maconha, na capital e interior de Minas. O destaque fica por conta de Uberlândia, onde, em duas operações, foram retidos 1.600 quilos da droga.









Em BH, houve apreensões em sete bairros (Horto, Bom Jesus, Alto Vera Cruz, Serra, Cabana do Pai Tomaz, Floresta e Prado).





Nessa sexta-feira, o destaque ficou por conta de uma apreensão em Ouro Preto e Ponte Nova.





Na antiga capital de Minas Gerais, durante a madrugada, policiais militares apreenderam nove barras de maconha e prenderam dois traficantes.





Durante um patrulhamento, os policiais receberam informações referentes ao tráfico de drogas no bairro Vila Aparecida.





A informação é de que os traficantes tinham uma casa, que pertencia a um dos detidos.

Na investida à residência, tão logo chegaram à porta, um homem saiu da casa numa motocicleta. Os policiais deram ordem para parar, mas o homem tentou fugir, mas foi logo contido. Com ele havia um revólver calibre 32, com cinco munições intactas e uma disparada, cinco buchas de maconha, uma sacola com farelos de maconha e R$289,00 em dinheiro.





Dentro da casa, os policiais encontraram duas barras de maconha, seis câmeras de filmagem, dois aparelhos que sincronizavam câmeras em televisores, três celulares e aparelhos eletrônicos. O autor, de 30 anos, foi preso em flagrante.





A partir dessa primeira prisão, os policiais prenderam o segundo traficante, de 29 anos. Na casa dele havia sete barras inteiras e uma fracionada de maconha, quatro tabletes da mesma droga, uma balança de precisão. Os criminosos foram autuados na Delegacia de Plantão de Ouro Preto, onde está, também, a motocicleta Honda CG 150 que era usada por um dos traficantes.

Ponte Nova

Militares do destacamento de Ponte Nova receberam a denúncia sobre a casa de um traficante, na Rua Vigário João Paulo, 424, Bairro Rosário. Lá chegando, os policiais encontraram um homem fazendo uma obra de construção do segundo andar de sua casa. Este foi informado sobre a denúncia e autorizou a entrada dos militares na residência.





Ao vistoriarem os cômodos da casa, num quarto, os policiais encontraram uma barra e quatro tabletes de maconha, 20 microtubos de cocaína, R$ 1.259,00 em dinheiro, uma balança de precisão e um rádio comunicador. O homem se entregou pacificamente e foi levado para a Delegacia de Ponte Nova, junto com a droga e o material apreendido.