Traficante foge e deixa a namorada nas garras da polícia

Polícia apreendeu drogas e dinheiro na casa do fugitivo (foto: Polícia Militar/Divulgação) Um alerta foi emitido para os policiais do 5º Batalhão de Polícia Militar (BPM), que atua na Região Oeste de Belo Horizonte, para a captura de um homem moreno, ente 20 e 30 anos, que seria traficante. Nesta sexta-feira (19), ele fugiu deixando para trás, em sua casa, a namorada e 62 pedras de crack.



Os militares saíram no encalço do fugitivo, no entanto não conseguiram alcançá-lo. Ele ganhou a Rua Cândido de Souza e desapareceu.



Ao verificarem a casa do traficante, que já é conhecido na região segundo o militar, foram encontradas 62 pedras de crack, uma bucha de maconha, uma porção de haxixe e R$ 460 em dinheiro.



A namorada do traficante foi detida e encaminhada para a Delegacia de Plantão.