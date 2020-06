Mulher é esfaqueada pelo marido enquanto amamentava o filho

O suspeito fugiu em uma motocicleta, localizada em um motel de Ipatinga, onde ele se escondeu (foto: Polícia Militar / Divulgação) homem, de 24 anos, foi preso após esfaquear a mulher, de 22 anos, e dar um tapa no rosto do filho recém-nascido, que estava sendo amamentado no momento da agressão. O crime ocorreu em Mesquita, na Região do Vale do Rio Doce, nessa quinta-feira (18). Segundo a Polícia Militar, o suspeito foi preso por tentativa de homicídio. Um, de 24 anos, foi preso após, de 22 anos, e dar um tapa no rosto do filho, que estava sendo amamentado no momento da agressão. O crime ocorreu em, na Região do Vale do Rio Doce, nessa quinta-feira (18). Segundo a, o suspeito foi preso por tentativa de homicídio.









Aflita, a mulher correu para a rua com a criança no colo e pediu socorro para um dos vizinhos, que a abrigou em sua casa. O ataque de fúria do agressor só terminou depois que ele fugiu em uma motocicleta.





As vítimas foram socorridas e levadas para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Ipatinga, município próximo a Mesquita, onde ficaram em observação.



A mulher teve perfurações de faca na mão e na cabeça e um corte nos lábios, além de edemas no rosto. A criança também ficou com a face machucada e apresentou um inchaço no ouvido.





Após o rastreamento da PM, o homem foi encontrado escondido em um motel de Ipatinga. Detido, ele confessou o crime e disse que a razão do ataque de fúria teria sido por ciúmes da esposa.





Com ele, foram apreendidos a motocicleta e o celular. A ocorrência foi entregue à Delegacia Regional de Polícia Civil de Ipatinga.

*Estagiário sob supervisão da subeditora Kelen Cristina