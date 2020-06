Homem que seduzia mulheres para roubar gado é capturado em Juatuba

Caminhão que transportava o gado foi apreendido pelos policiais (foto: Polícia Militar)

Um homem, de 50 anos, identificado pelas iniciais VBB, que vinha aplicando golpes em fazendeiros no interior de Minas para roubar gado, foi preso nesta sexta-feira (19) em Juatuba. Ele foi capturado em flagrante, quando tentava deixar a cidade com 23 cabeças de gado que tinham sido colocadas em um caminhão clonado.





Com a transação acertada, o golpista mandou até a fazenda um caminhão boiadeiro, com dois supostos vaqueiros, que se apresentaram como funcionários dele.



Pouco depois, o criminoso chegou ao local, numa camionete branca, na companhia do filho, de seis anos, da suposta namorada. Disse que a criança o acompanharia na retirada do gado.

Com a carga embarcada, o homem pegou a estrada rumo a Pará de Minas, à frente do caminhão. Ao chegar ao trevo do Bairro Padre Libério, já em Pará de Minas, abandonou o menino, iniciando uma fuga.

Nervosa e chorando muito, a criança foi socorrida por uma mulher, de 50 anos, que a levou até a Polícia Militar. Ao entregar o menino à família, todos desconfiaram do golpe.

Imediatamente, os militares emitiram um alerta para a central da PM na região, que repassou o aviso a todas as viaturas de Pará de Minas, Pequi, Juatuba e Florestal, com as características dos veículos e de seus ocupantes.





Cerco e prisão





Foi feito um cerco na BR-262, próximo a Juatuba, onde identificaram e prenderam o golpista, que estava na camionete. Ele ainda tentou fugir, primeiro, forjando um acidente, quando bateu numa carreta. Em seguida, tentou escapar à pé, mas foi capturado.



O homem também tentou ludibriar os policiais, informando dois nomes falsos, mas o nome verdadeiro foi descoberto numa pesquisa via celular. Uma vez identificado, os militares constataram que já havia um mandado de prisão em aberto para o referido golpista.

Além disso, ficou constatado que a camionete era roubada, furtada em Presidente Olegário. O caminhão boiadeiro, com as 23 cabeças de gado, também foi recuperado.



Ele era dirigido por um homem de 40 anos e na cabine ainda estava o filho dele, de 16. O motorista alegou ter sido contratado pelo golpista e disse desconhecer que se tratava de roubo de animais.

O golpista e os dois veículos foram encaminhados para a Delegacia de Juatuba, onde ficou constatado que VBB era foragido da Penitenciária de Novo Cruzeiro e que tinha várias passagens pela polícia por roubo, estelionato e outros crimes. O gado foi entregue ao proprietário.