Santa Luzia volta a restringir comércio a partir de segunda; veja as regras

Com o comércio flexibilizado desde abril, a Prefeitura de Santa Luzia vai permitir o funcionamento apenas dos estabelecimentos essenciais a partir de segunda-feira (22). O novo decreto com regras atualizadas foi anunciado nesta sexta (19) pela cidade, onde 156 casos de COVID-19 foram confirmados até aqui, além de quatro mortes.

Alguns setores, como barbearias, salões de beleza, lojas de roupas e depósitos de materiais de construção, ainda poderão funcionar, porém

Por outro lado, academias, bares e restaurantes deverão ficar fechados. Esses últimos, porém, poderão trabalhar com delivery.

As regras valem até 5 de julho. Neste período de tempo, parques, praças e quadras públicas também ficarão interditados.

Lojas de roupas poderão funcionar, porém em dias alternados com depósitos de material de construção, barbearias e salões de beleza (foto: Divulgação/Prefeitura de Santa Luzia)

Ao mesmo tempo, celebrações religiosas vão poder reunir no máximo 10 pessoas.

A prefeitura também orienta que quem faz parte do grupo de risco evite o transporte público nos horários de pico, no início da manhã e no fim da tarde.

Em nota, a prefeitura ressaltou que essas medidas poderão ter validade estendida caso necessário.

Informou, ainda, que haverá reforço na fiscalização por parte de agentes da Guarda Municipal e do Departamento de Fiscalização de Obras e Posturas.

"Conseguimos salvar milhares de empregos durante esse tempo (de flexibilização). Mas, infelizmente agora chegou o momento da gente enrijecer as nossas normas e contar, principalmente com o cidadão e comerciantes", disse, por meio de vídeo postado nas redes sociais, o prefeito Christiano Xavier (PSD).