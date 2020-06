Suspeito de acumular cerca de R$ 24 milhões em golpes é preso em BH

No período em que permaneceu no apart-hotel, o suspeito não realizou nenhum pagamento de hospedagem,transferências que não eram concluídas. O gerente do hotel foi quem acionou a PCMG após receber a informação do departamento financeiro de que o homem havia realizado uma transferência eletrônica (TED) falsa de uma agência do Banco do Brasil localizada em Miami, nos Estados Unidos.