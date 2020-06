COVID-19: ocupação de leitos de UTI em BH cai, mas continua na zona vermelha

UTI COVID-19 continua na zona vermelha em BH: 74% dos leitos estão ocupados (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press - 09/03/2020)

Um respiro em meio à pandemia, mas com o sinal de alerta ainda ligado: a taxa de ocupação dos leitos de UTI voltados à COVID-19 caiu oito pontos percentuais em Belo Horizonte. Dos 82% registrados na segunda e na terça-feira (15 e 16) para os 74% computados na quarta (17).





Os dados são do boletim epidemiológico divulgado pela prefeitura nesta quinta-feira (18). Conforme o documento, a capital tem 280 leitos de terapia intensiva, sendona quarta.Apesar da melhora, o quadro ainda é classificado naa de maior risco de colapso do sistema de saúde. Essa classificação é dada quando o indicador ultrapassa a marca dos 70%.No quadro geral, somando também as vagas de UTI para outras doenças, a taxa de ocupação em Belo Horizonte é de 85%. Dos 690 leitos, 587 estavam em uso na quarta. Restavam apenas 103.

Enfermaria



Outro parâmetro importante para acompanhamento das autoridades de saúde durante a pandemia do novo coronavírus é a ocupação dos leitos de enfermaria. Esses são destinados a pessoas diagnosticadas com a virose, mas que enfrentam quadros clínicos menos graves, a síndrome gripal.



Segundo o levantamento da Saúde municipal, 62% dos leitos clínicos de BH estavam ocupados na quarta. São 726 para COVID-19 no total, ou seja, 450 estavam ocupados na quarta. Sobravam 276.



Tal indicador coloca a cidade na zona amarela, destinada a ocupações entre 51% e 70%.



Considerando todos os 4.491 leitos de enfermaria da rede SUS em Belo Horizonte, a taxa de ocupação era de 71%.

Novos leitos

Ainda nesta quinta-feira, a prefeitura anunciou que foram abertos mais 34 leitos de UTI Covid, passando de 246 para 280.

Além disso, mais 38 leitos de enfermaria COVID foram instalados na saúde pública da capital. O número ampliou de 688 para 726.

No total, foram abertos 72 novos leitos para pacientes infectados pelo novo coronavírus na rede SUS de Belo Horizonte.

Barreiras

Nesta quinta-feira, BH completa um mês desde a instalação das barreiras sanitárias. Até quarta (17), véspera da data simbólica de um mês, os agentes de saúde e de trânsito haviam encaminhado 1.335 pessoas aos serviços de saúde.Neste período, 484.881 pessoas foram avaliadas e 244.477 veículos abordados.Nas barreiras, as equipes da prefeitura identificam casos suspeitos de COVID-19 por meio da medição da temperatura corporal e da aplicação de um questionário.São 18 barreiras por toda a cidade. Elas funcionam de segunda a sexta-feira, exceto feriados. Todos os veículos podem ser parados, menos ambulâncias e os oficiais.Nem todas as barreiras, porém, funcionam todos os dias de operação. Segue, abaixo, a lista das que vão fiscalizar veículos nesta sexta-feira (19):