Hospital Risoleta Neves tem 10 dos 11 leitos para COVID-19 ocupados

Na terça-feira, os 11 leitos que recebem os pacientes com a doença estão 100% ocupados (foto: Sarah Dutra/UFMG)

Os leitos do(CTI) destinados a pacientes com ano, na Região de Venda Nova, em Belo Horizonte, atingiram a capacidade máxima nessa terça-feira. Hoje, até às 12h, dos 11 leitos de CTI para COVID-19,, sendo a taxa de ocupação de 91%.A assessoria de imprensa do hospital explica que ontem (17/6), até às 16h, dos 11 leitos de CTI COVID, 10 estavam ocupados, sendo a taxa de ocupação de 91%. O cenárioo mesmo.

Segundo a Secretaria Estadual de Saúde (SES-MG), Belo Horizonte tem 3723 casos confirmados e 87 óbitos.



"Ressaltamos que esses dados não englobam os leitos do Pronto-Socorro e áreas de atendimento Cecovid (unidade dedicada ao atendimento inicial a pacientes com suspeita de SRAG/Covid-19) devido às mudanças dinâmicas de atendimento espontâneo", informou por meio da nota.



O hospital ainda destaca esses números podem mudar a qualquer momento com a alta de usuário ou transferência para outros hospitais de referência.



"O Risoleta não é um Hospital de referência para atendimento dos casos do novo coronavírus na rede de Belo Horizonte. Os leitos de CTI e de enfermaria destinados aos casos COVID-19 são de retaguarda para a demanda de pacientes que chegam ao Hospital e apresentam necessidade de internação. Nossa preocupação é conciliar a assistência aos pacientes com suspeita/confirmação de COVID-19", informou.



O Comitê Interno de Enfrentamento à Covid-19 do Risoleta vem acompanhando o crescimento de casos do novo coronavírus em Minas Gerais e em Belo Horizonte, mantendo contato constante com os gestores municipais e estaduais de saúde, além da análise sistemática da situação do próprio Risoleta.



Diante de um agravamento da situação, estudamos junto aos gestores de saúde do município a viabilidade de abertura de mais leitos no próprio Risoleta.