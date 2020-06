COVID-19: Brasil tem 1.238 mortes em 24h; total chega a 47.748

O Brasil chegou a– confirmadas – causadas pela, segundo dados do Ministério da Saúde. O país registraocorrências da doença.





COVID-19 em Minas Gerais

Com confirmação de 33 mortes em 24 horas, Minas chegou a 570 óbitos pela COVID-19. De acordo com o boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde (SES), divulgado nesta quinta (18), 24.906 pessoas testaram positivo para a doença. Foram confirmadas cinco mortes em Governador Valadares. Quatro mortes em Belo Horizonte, que chega ao total de 87 e 3.723 casos confirmados. Uberlândia e Santa Luzia confirmaram, cada uma, duas mortes pelo novo coronavírus. As outras mortes foram confirmadas em Patrocínio, Resplendor, Ouro Preto, Contagem, Raposos, Três Corações, São Francisco, Mantena, Uberlândia, Muriaé, Patos de Minas, Passos, Juiz de Fora, Coronel Pacheco, Ubá, Campina Verde, Carangola, Uberaba, Contagem e uma morte de paciente de outro Estado que estava em Minas. Com o avanço do vírus para o interior de Minas, a doença atinge a população de 601 municípios, 70% em relação ao total de cidades mineiras. Foram registradas mortes em 163 delas. A taxa de natalidade da COVID-19 em Minas é de 2,3%, ou seja, o percentual dos pacientes com a doença que não se recuperam.

As mortes foram registradas mortes em São Gonçalo do Rio Abaixo, sete Lagoas, Betim, Sabará, Sarzedo,Lavras, Espinosa, Carandaí, Ribeirão das Neves, Jesuânia, Santo Antônio do Amparo e Carmo do Cajuru.

