Aulas a distância da rede estadual serão transmitidas também pela TV Assembleia

(foto: Willian Dias/Arquivo ALMG/Reprodução) O governo de Minas, por meio da Secretaria de Educação, assinará nesta segunda-feira (15), um convênio com a TV Assembleia para a transmissão das teleaulas destinadas a alunos da rede pública estadual de ensino no período da pandemia. Com isso, a emissora vai passar a destinar cinco horas de sua programação diária à veiculação dos conteúdos a partir do próximo dia 22.



Atualmente, em função do distanciamento social imposto pela pandemia de Covid-19, o ensino da rede estadual é oferecido por meio do aplicativo Conexão Escola. As aulas são também transmitidas pela Rede Minas e há, ainda, distribuição de apostilas com o chamado Plano de Estudo Tutorado.





problemas no próprio sistema remoto e a falta de contato com o professor. Outro dificultador enfrentado pelos alunos — entre eles, estudantes que vivem em situação de vulnerabilidade social — O modelo tem recebido críticas por suas limitações , como osno próprio sistema remoto e a falta de contato com o professor. Outroenfrentado pelos alunos — entre eles, estudantes que vivem em situação de vulnerabilidade social — é a falta de acesso a internet





Até então, o sinal da Rede Minas abrangia apenas 186 dos 853 municípios mineiros. Com o convênio com a TV Assembleia, o número de cidades atendidas será ampliado para mais 73 municípios que não recebem o sinal da Rede Minas.





A emissora da ALMG também terá horário alternativo para o aprendizado, das 7h às 9h e das 19h30 às 22h30. A TV Minas veicula os conteúdos entre 7h30 e 12h30.





A transmissão da TV Assembleia começará no dia 22 com a teleaula 1, enquanto a Rede Minas exibirá a aula 6. Dessa forma, quem perdeu algum conteúdo terá nova oportunidade de aprendizado, e o aluno que ainda não teve acesso a nenhuma aula poderá acompanhar esses estudos remotos desde o início.





Sintonia



A TV Assembleia é transmitida, em Belo Horizonte, pelo canal 11 da NET e 15 da Oi, além dos canais abertos 35 e 61.2. Veja aqui se sua cidade está na área de cobertura da emissora e qual é a sintonia.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Frederico Teixeira