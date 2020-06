Fórum de sustentabilidade das cidades históricas de Minas Gerais será virtual

O tema principal do fórum será o "Patrimônio Histórico da cidade de Paracatu", tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN). As palestras e debates abordarão os vários fatores do planejamento municipal para o desenvolvimento sustentável das cidades históricas e a gestão pública do patrimônio histórico e do turismo como indutoras e aglutinadoras para o desenvolvimento sustentável das cidades no período pós-pandemia.

O Fórum Permanente de Sustentabilidade das Cidades Históricas de Minas Geraisem parceria com diversas instituições, com o propósito de contribuir com a