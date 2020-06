Campanha orienta às vítimas de violência que coloquem um %u201CX%u201D vermelho na mão para sinalizar aos funcionários da loja que estão sofrendo abuso (foto: Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB)) violência doméstica cresceu em todo o país. Só em abril, esse dado aumentou 35% em relação ao mesmo mês de 2019, segundo a Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos. Diante desse cenário, a Drogaria Araújo aderiu à campanha “Sinal Vermelho Para Violência Contra Mulher”, que começou nessa quarta-feira (10). Desde o início do isolamento social, o número de denúncias contracresceu em todo o país. Só em abril, esse dado aumentou 35% em relação ao mesmo mês de 2019, segundo a Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos. Diante desse cenário, a Drogaria Araújo aderiu à campanha, que começou nessa quarta-feira (10).









Segundo a diretora administrativa da Drogaria Araújo, Silvia Araujo Negrão de Lima, as farmácias vão prestar um serviço essencial e acessível durante esse período de pandemia. “Mulheres que convivem com seus agressores estão ainda mais suscetíveis neste momento de isolamento social. A Araújo cumpre seu papel social ao apoiar a campanha estando de portas abertas, algumas 24 horas por dia, sempre perto de quem precisa. A ação é um incentivo para que as agressões sejam denunciadas, medida essencial para a punição dos agressores e para a segurança da vítima. Temos chance de ajudar a salvar vidas e preservar essas famílias”, destaca Silvia.





A campanha é uma iniciativa da Associação dos Magistrados do Brasil (AMB) junto com a Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias (ABRAFARMA), Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e o Conselho Nacional de Justiça (CNJ).



