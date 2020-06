Bebê de pais que testaram positivo para COVID-19 nasce saudável em BH

(foto: Foto: Hemmerson Henrique Magioni / Divulgação) parto natural realizado pelo Instituto Nascer em parceria com o hospital Mater Dei, o que foi um alívio geral. Seus pais, Virgínia Silame e Vitor Paradela, haviam passado os últimos meses da gestação apreensivos devido ao fato de ambos terem contraído a Covid-19 quando Virgínia já estava com 36 semanas de gestação. No último sábado (6) a pequena Lavínia veio ao mundo em umrealizado peloem parceria com oo que foi um alívio geralSeus pais,haviam passado os últimos meses da gestaçãodevido ao fato de ambos terem contraído aquando Virgínia já estava com









Todos os cuidados médicos para garantir o bem-estar da mãe e do bebê durante operíodo pré-natal, com avaliação cuidadosa da saúde da mãe e do feto, consultas por telemedicina e monitorização diária de sinais vitais como temperatura, pressão, frequência cardíaca e respiratória, oximetria digital e mobilograma (movimentação fetal), além de coleta domiciliar

de exames de laboratório, tudo para evitar ao máximo a exposição do casal ao ambiente hospitalar antes dahora necessária.

No dia do parto, virgínia já estava em um momento da infecção pela Covid em que o risco de contaminação já era muito baixo, segundo a equipe do Instituto Nascer que realizou o parto. Ela iniciou contrac%u0327o%u0303es leves as 16h, a%u0300s 17h30 ja%u0301 estavam intensas, chegou na maternidade a%u0300s 18h e teve um parto natural a%u0300s 19h27.





Lavínia nasceu com 38 semanas de gestação, pesando 3 quilos e passa bem. Virgínia já iniciou a amamentac%u0327a%u0303o de sua filha conforme recomenda a OMS, mesmo em caso de COVID-19.