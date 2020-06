Dia Nacional da Imunização: a importância de manter a vacinação em dia durante a pandemia

(foto: Jair Amaral/EM/D.A Press) pandemia — ainda sem a tão aguardada vacina que protege contra o novo coronavírus — a data serve como um lembrete para que a população mantenha a vacinação de rotina em dia, para evitar o surto de doenças já controladas no país. O Dia Nacional da Imunização é comemorado nesta terça-feira. Diante do atual cenário de— ainda sem a tão aguardadaque protege contra o novo— a data serve como um lembrete para que a população mantenha a vacinação de rotina em dia, para evitar o surto de doenças já controladas no país.





SAIBA MAIS 21:24 - 08/06/2020 COVID-19: cartórios registram 61% mais mortes que o governo de Minas

09:42 - 08/06/2020 Com mais rigor, barreiras sanitárias de Viçosa entram em nova fase surtos e o número de indivíduos suscetíveis à doenças como sarampo, meningite, pneumonia e coqueluche. Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), a interrupção na vacinação, mesmo que por um breve período, pode aumentar a probabilidade dee o número de indivíduos suscetíveis à doenças como sarampo,, pneumonia e coqueluche.





eliminação da circulação do vírus do sarampo. Mas um recuo nas taxas de imunização da população reabriu as portas para a enfermidade e o país perdeu o título no ínicio do ano passado. A pediatra, Bárbara Furtado, destaca a importância da vacinação, mesmo nesse momento de isolamento social.



Exemplo disso foi o avanço de casos no Brasil, de uma doença considerada controlada no país, o sarampo. Em 2016, o Brasil recebeu da Organização Pan-Americana da Saúde (Opas) o certificado deda circulação do vírus do sarampo. Mas umnas taxas de imunização da população reabriu as portas para a enfermidade e o paíso título no ínicio do ano passado. A pediatra, Bárbara Furtado, destaca a importância da vacinação, mesmo nesse momento de isolamento social.

“Com a pandemia da Covid-19, estamos acompanhando novamente uma queda na vacinação e isso é preocupante. A imunização de rotina é considerada um serviço essencial e deve ser mantida, seguindo os protocolos de segurança, de distanciamento social e de higiene. Se abandonarmos a vacinação nesse período, as consequências podem ser surtos de doenças imunopreveníveis, aumento de morbidade e mortalidade e um crescimento da demanda nos hospitais”, alerta.

Imunização pediátrica

Segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP) e a Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIm), o não comparecimento de crianças aos postos e clínicas de vacinação para atualização da caderneta de vacinação, pode impactar nas coberturas vacinais e colocar a saúde de todos em risco.





“Apesar de tudo que estamos vivendo hoje, nossas atividades diárias e o contato social em algum momento voltarão a existir. As crianças vão voltar a frequentar creches e escolas, e voltarão a ter contato com outras pessoas e crianças no dia-a-dia. Elas têm um maior risco de contrair doenças imunopreveníveis e, para que não fiquem desnecessariamente vulneráveis, e não tenhamos um aumento de casos e ressurgimento de doenças graves, precisamos que a imunização das crianças seja mantida. É preciso que os pais se conscientizem e mantenham todas as doses em dia, incluindo as doses de reforço vacinal”, conta Dra. Bárbara.





O Ministério da Saúde orienta a vacinação das crianças de acordo com o calendário do Programa Nacional de Imunizações (PNI) e todas as vacinas recomendadas no PNI estão disponíveis gratuitamente nos postos de saúde pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Imunização de adolescentes e adultos

Um ponto preocupante é que os adolescentes e adultos são os principais portadores da bactéria causadora da meningite meningocócica e podem transmití-la para outras pessoas através da saliva e partículas respiratórias, sem necessariamente desenvolver a doença.





“A vacinação pode desempenhar um papel crucial na manutenção da saúde dos adultos. Muitas pessoas acham que a imunização só é essencial quando criança, mas a vacinação ao longo da vida traz muitos benefícios que se acumulam para a saúde geral e a expectativa de vida. É importante que todos entendam que a vacinação é uma ferramenta essencial para melhorar o envelhecimento saudável e evitar a propagação de doenças”, conta Dra. Bárbara.