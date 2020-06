(foto: Prefeitura de Viçosa / Divulgação)









Segundo a coordenadora do setor de Vigilância Sanitária, Wanderleia Santana, o protocolo prevê aferição de temperatura e verificação da oxigenação do paciente. Também será preenchido o questionário epidemiológico que irá comprovar a necessidade de coleta de teste PCR. A pessoa cujo rastreamento clínico indique suposta infecção pelo novo coronavírus será encaminhada imediatamente para a Unidade de Saúde de referência.

As pessoas provenientes dos municípios de Paula Cândido, Teixeiras, Cajuri, São Miguel do Anta, Canaã, Pedra do Anta, Coimbra, Porto Firme e Araponga, terão autorização automática para cruzar as barreiras, mas deverão preencher o formulário no site. Os municípios integram o Consórcio Intermunicipal de Saúde da Microrregião de Viçosa (CIS-MIV).

Solicitação de passagem

Além do rastreamento clínico, a passagem pelas barreiras estará condicionada ao preenchimento de formulário disponível no site da prefeitura de Viçosa. As informações fornecidas no formulário incluem a justificativa para entrada no município. Poderão ser consideradas justificativas para ingresso no município o deslocamento para trabalho, para atendimento bancário e comercial, desde que respeitado o mecanismo de rodízio de CPF, e o deslocamento para atendimento médico ou odontológico de caráter eletivo ou inadiável.





Quem fizer a solicitação se responsabilizará, sob as penas da lei, pela veracidade das informações prestadas. Os casos médicos de urgência e emergência não necessitam de autorização para passagem nas barreiras.

Atualmente Viçosa registra 106 casos de Covid-19, sendo 105 em isolamento domiciliar e apenas 1 em caso com internação em leito hospitalar. Mais informações sobre as barreiras sanitárias e a situação do município no combate ao Covid-19 são encontradas no site da prefeitura de Viçosa.





As barreiras sanitárias instituídas no dia 20 de março em Viçosa, na Zona da Mata de Minas Gerais, passam para uma nova fase a partir desta segunda-feira (8). Foram estabelecidas medidas ao enfrentamento da pandemia da Covid-19: o protocolo determina a realização de rastreamento clínico para quem cruzar as barreiras sanitárias.