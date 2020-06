Homens interrompem festa que acontecia em plena pandemia e executam rival em Betim

Crime aconteceu em barracão localizado no beco Terezinha, no bairro Imbiruçu (foto: Reprodução/Google Street View)

Os autores do crime seriam dois traficantes que disputavam o controle da comercialização de drogas da região com a vítima. Um dos suspeitos teria sido visto descendo um beco nas redondezas do local do crime, trajando blusa cinza e segurando uma arma nas mãos.

A proprietária do imóvel, uma mulher de 52 anos, informou que havia alugado o barracão para vítima há 15 dias e não o conhecia. Afirmou desconhecer também possíveis parentes do homem, se limitando a informar que poderiam ser residentes do Espírito Santo.

A vítima tinha um mandado de prisão em aberto. Na cena do crime, os militares encontraram uma carteira de identidade com uma foto do homem, mas com outro nome. Uma arma de fogo de calibre 9mm também foi recolhida. Nenhum suspeito foi detido até então.

* Estagiário sob supervisão do subeditor Frederico Teixeira

Um homem de 25 anos foiem casa na madrugada desta segunda (8), no, em, na Grande BH. De acordo com a polícia, o crime teria sido motivada pelade drogas na região.