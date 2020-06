Mulher é suspeita de jogar água fervente no namorado em Sabará

Vítima foi socorrida no Hospital João XXIII (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)







Um homem de 36 anos foi hospitalizado após sofrer queimaduras com água fervente no fim da noite desse domingo em Sabará, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Segundo a Polícia Militar (PM), ele diz que a agressora é a namorada dele, de 38 anos, que não foi localizada.









A vítima foi socorrida no Hospital João XXIII, em Belo Horizonte, com queimaduras em 14% do corpo. A água atingiu as mãos, coxas e genitália do homem, que não corre risco de morrer.





Até esta madrugada a mulher não havia sido localizada. A polícia registrou o caso como lesão corporal e a ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil.