Homem é executado em acerto de contas do tráfico em Jaboticatubas

Após o ocorrido, o dono da casa percebeu que o vizinho, que estava no local e não tinha nenhuma relação com os criminosos, também havia sido atingido e estava caído ao chão. Ele foi levado com vida para um hospital de Jaboticatubas e posteriormente transferido para o João XXIII, em Belo Horizonte, com perfurações na cabeça e atrás da orelha.





As testemunhas informaram que a dupla de autores entrou na casa a pé. Não sabiam informar se estavam com algum veículo e nem repassar mais características ou a direção da fuga.





No local, a Polícia Militar recolheu 34 cápsulas vazias de munição de 9mm, uma cheia e intacta, 13 fragmentos de projéteis e uma mira a laser. O veículo usado pela vítima foi recolhido e levado para o pátio do Detran de Santa Luzia.





Passagens pela polícia





A vítima que faleceu tinha diversas passagens pela polícia, por crimes como tráfico de drogas e homicídios na região do Alto do Tanque, em Santa Luzia, também na Grande BH.



No último dia 6, ele havia sido abordado pela guarnição de Jaboticatubas e se identificado com o nome do irmão. Ele informou que morava na região há pouco tempo.



Procurado, o irmão informou à Polícia que a vítima pegou o carro dele e desapareceu desde então. Na ocasião, ele cometeu uma tentativa de homicídio contra um traficante da região - que é o principal suspeito do assassinato ocorrido na noite do domingo.



Um homem de 27 anos morreu e outro de 54 ficou ferido na noite desse domingo (7), durante tiroteio em umano Bairro Bom Jardim, em Jaboticatubas, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A Polícia Militar acredita que a motivação seja acerto de contas de tráfico de drogas.