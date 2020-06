Motoristas de aplicativo recebem kit de prevenção ao coronavírus

Carro receberam uma divisória para proteger motoristas e passageiros durante a pandemia (foto: Cabify/Divulgação)

tem feito com que muitas empresas desenvolvam estratégias para voltar a funcionar sem colocar em risco a vida das pessoas. A Cabify, plataforma de mobilidade urbana, começou a distribuir nesta semana, em Belo Horizonte, kits de prevenção para garantir a segurança de motoristas e passageiros.





Os motoristas estão recebendoreutilizáveis, e o carro é equipado com umaA empresa ainda fornece orientações do uso correto dos equipamentos paraEsses kits estão sendo disponibilizados para os motoristas mais engajados do aplicativo, que realizam corridas para regiões que mais demandam solicitações, segundo a empresa.





Segurança é destaque em pesquisa



