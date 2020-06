Bares, shoppings, academias e escolas de BH não têm data de reabertura

Bares, academia, shoppings (com exceção dos populares) e escolas não têm data para reabertura em Belo Horizonte. Nesta sexta-feira, a prefeitura definiu que parte das atividades comerciais da cidade poderão voltar a funcionar a partir da próxima segunda-feira (8) , mas deixou alguns setores de fora.



Os seguintes setores ainda não podem abrir:



O que vai poder abrir?

poderão funcionar os seguintes tipos de estabelecimento:



Artigos usados (desde que já permitidos pela prefeitura)

Artigos esportivos, de camping e afins

Calçados

Artigos de viagem

Artigos de joalheria

Souvenires, bijuterias e artesanatos

Plantas, flores e artigos para animais (exceto comércio de animais vivos)

Bebidas (sem consumo no local)

Instrumentos musicais e acessórios

Objetos de arte e decoração

Tabacaria, armamentos, lubrificantes 25 de maio, quando se iniciou a reabertura do comércio em BH. Na ocasião, voltaram a funcionar salões de beleza (exceto clínicas de estética), shoppings populares e comércios varejistas.



Segundo Atualmente, podem abrir as portas apenas serviços considerados essenciais e os setores reabertos em, quando se iniciou a reabertura do comércio em BH. Na ocasião, voltaram a funcionar salões de beleza (exceto clínicas de estética), shoppings populares e comércios varejistas.Segundo boletim epidemiológico divulgado nesta sexta-feira pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES), Belo Horizonte registra 2.305 casos de coronavírus. Desses, 58 evoluíram para óbitos. Nesta sexta-feira, a prefeitura anunciou que, a partir da próxima segunda,

. Eu estou doido para abrir restaurante, bar, escola. Mas isso não é possível neste momento. Agora que terminamos a fase de abertura do comércio, a gente vai começar a ouvir as escolas, os shoppings, os clubes de lazer", disse o secretário municipal de saúde, Jackson Machado Pinto.O secretário acrescentou que ainda. "Vamos nos reunir com esses setores que estão fechados, ver os protocolos possíveis de abertura, estudar um por um e pesar o risco sanitário de cada uma dessas atividades para que a gente possa liberar, mas liberar com segurança e tranquilidade, para não haver impacto nem na ocupação de leitos e nem no número de óbitos. A princípio, não (tem previsão para reabrir)", completou.Por outro lado, os shoppings populares continuam em funcionamento. "Os shoppings populares abriram porque são 2 mil pessoas envolvidas lá e que estão trabalhando em dias alternados. O volume de pessoas que entra em circulação na cidade para trabalhar é pequeno em comparação com outras lojas. A situação da Galeria do Ouvidor nos sensibiliza? Sim. Mas cada coisa vai ser aberta quando a gente puder abrir", justificou.