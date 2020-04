Coronavírus: saiba como procurar emprego em aplicativo da PBH

Em função do coronavírus, BH Resolve, que recebe mais de 10 mil pessoas por dia, está fechado. (foto: Prefeitura de Belo Horizonte/Divulgação)

Eme com ado funcionamento do, cidadãos em busca de uma oportunidade de trabalho ou que precisam dar entrada no Seguro-Desemprego podem acessarpara ter o mesmo serviço.Para acessar as vagas de emprego disponíveis no, basta os interessados se cadastrarem neste link Há ainda a possibilidade de baixar o aplicativo Sine Fácil, disponível para Android e iOS.As vagas sãoe, se o trabalhador se interessar por alguma delas, basta dar um clique em “Quero esta vaga” para agendar a entrevista.De acordo com a PBH, o benefício do Seguro-Desemprego deve ser requerido peloou por este site, seguindo o passo a passo indicado.Segundo a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico - que coordena o Sine Municipal - os serviços digitais do Seguro-Desemprego preveem agilidade para o trabalhador solicitar o benefício. No caso de empregado doméstico, o pedido do benefício deverá ser feito pelo e-mail sine@pbh.gov.br.Esse endereço eletrônico também é válido para o trabalhador que tenha dúvidas e/ou pedidos de esclarecimentos referentes ao Seguro-Desemprego em Belo Horizonte.