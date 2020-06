PC prende suspeitos de participar de assalto que matou gerente de banco em Guaxupé

Gerente e assaltante foram socorridos, mas faleceram no hospital (foto: Jornal Jogo Sério)

l de Minas Gerais (PCMG) prendeu, na manhã desta segunda-feira, dois suspeitos de participar doque terminou com a morte de um gerente de banco em Guaxupé , no Sul de Minas Gerais. Morte ocorreu no fim do mês passado.Em coletiva de imprensa, os delegados Edson Rogério de Morais, Cleyson Brene e Gabriel Belchior João, esclareceram sobre as prisões."Nesta segunda-feira, tivemos êxito no cumprimento de dois mandados de prisão, por volta de 5h. Eles foram presos em bairros diferentes da cidade", afirmou a corporação sem detalhar onde foram encontrados. As identidades também não foram reveladas.A dupla é maior de idade e moradora da cidade. Ambos são conhecidos da polícia e têm passagem.Até às 10h desta segunda-feira, um deles já havia sido ouvido. O interrogatório foi gravado na presença de advogado. O conteúdo é sigiloso com o objetivo deAse valem por 30 dias. Agora a polícia segue as investigações para identificar mais suspeitos. Eles acreditam que quatro pessoas participaram da ação. Assim sendo, pelo menos mais um homem é procurado.De acordo com os delegados, asde segurança confirmam que o gerente foi morto pelo assaltante. "Mas, estamos aguardando os laudos para confirmar. É necessário fazer uma exame balístico, que compara o projétil e as perfurações no corpo da vítima", informou a corporação.A corporação esclarece que realiza intenso trabalho investigativo, com participação do 18º Departamento de Polícia Civil – Poços de Caldas e do Departamento Estadual de Operações Especiais (Deoesp), por meio da Delegacia Especializada Antissequestro.No dia do crimeEm 20 de maio, o gerente e a família foram rendidos em casa nas primeiras horas da manhã. Parte da quadrilha seguiu com o gerente para a agência na Avenida Conde Ribeiro do Vale, no Centro da cidade, enquanto outros criminosos faziam a esposa e dois filhos do gerente como reféns.Seguranças e funcionários do banco que chegaram para trabalhar perceberam algo errado e avisaram a polícia. Após a chegada das viaturas, um dos criminosos atirou no gerente da agência. Policiais acabaram acertando o criminoso em seguida.O gerente e o homem foram socorridos para o hospital da cidade. Porém, os dois faleceram.