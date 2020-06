PBH cria site para tirar dúvidas sobre as regras da reabertura do comércio; consulte

Nesta segunda-feira, completa uma semana desde a reabertura parcial do comércio não-essencial (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A.Press)

(PBH) criou um site (prefeitura.pbh.gov.br/reabertura-de-atividades) para quebuscam informações rna cidade. Nesta segunda-feira, completa uma semana desde a reabertura parcial do comércio não-essencial.No site, pode ser consultadas as orientações sobre os procedimentos e protocolos para todos os estabelecimentos que estãoa funcionar e as respectivas faixas de horário para funcionamento - as que não tiveram as atividades suspensas e as que receberam permissão pelo Decreto 17.361).Também estão disponíveis osde monitoramento, que indicam sobre progressão ou recuo das fases de flexibilização.O nível de alerta do termômetro da Covid-19 ficou vermelho e, por isso, a administração municipal definiu pela manutenção das atividades que foram autorizadas a funcionar na fase 1, iniciada no último dia 25 de maio. No total, o plano conta com 4 fases.A orientação do Comitê de Enfrentamento à Covid-19 foi baseada nose ocupação dos leitos destinados exclusivamente ao Coronavírus. Os números serão monitorados nos próximos dias para avaliação sobre progressão ou recuo nas etapas de flexibilização.De acordo com o relatório do 3º Boletim de Monitoramento, a velocidade da transmissão aumentou - impactando nos índices de ocupação de leitos e resultando na mudança de faixa do nível geral de amarelo (últimas duas semanas) para o vermelho.No detalhamento, o número médio de transmissão por infectado passou de 1,09 (amarelo) na última semana para os atuais 1,24 (vermelho), indicando que a epidemia está em expansão.A ocupação de leitos de UTI Covid-19 também aumentou, mudando de 40% (verde) para 52% (amarelo). A ocupação de leitos de enfermaria Covid-19 foi o outro índice que progrediu. Na última semana estava em 34% (verde) e, agora, atingiu a marca de 43% (verde), aproximando-se ainda mais do índice amarelo.