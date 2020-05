Névoa e geada: veja como será o tempo em Minas no fim de semana

Máscara e casaco: combinação será o look do belo-horizontino no fim de semana (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)

Boas-vindas ao inverno: o fim de semana em Minas Gerais será como uma preliminar da estação mais fria do ano, que será iniciada em 20 de junho. Segundo previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), parte do estado terá geadas tanto no sábado quanto no domingo, enquanto outra parcela, inclusive Belo Horizonte, será marcada pela névoa.

De acordo com o Inmet, a capital mineira terá temperaturaNo domingo, a mínima sobe um pouquinho e alcança os 11°C, enquanto a máxima continua em 26°C. Afica entre 20% e 70%.

Na Zona da Mata e os vales do Mucuri, do Rio Doce e do Jequitinhonha terão névoa úmida, sobretudo no período da manhã.

Mais ao Sul do estado, o Inmet prevê geada em pontos isolados. É o caso, por exemplo, de Poços de Caldas, principalmente durante a manhã. A mínima nessa cidade é de 0°C no sábado, e a máxima de 26°C. No domingo, a amplitude térmica diminui um pouco: mínima de 12°C, e máxima de 23°C.