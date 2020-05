Belo Horizonte bate novo recorde de frio e registra 8,6 °C

SUL DE MINAS



Nesta quinta-feira, as temperaturas são baixas nas cidades do Sul de Minas. Mas, nenhum novo recorde foi registrado, segundo o Inmet. Em Monte Verde, distrito do município de Camaducaia, os termômetros chegaram a registrar -2,7 ºC negativo.

Já em Maria da Fé, também no Sul do estado, os termômetros ficaram em -1,0 ºC.



Hoje o céu deve ficar claro em todo o estado, com a faixa Leste parcialmente nublada. A máxima pode chegar a 30º nas cidades da Região Noroeste do estado, segundo o Inmet. A Defesa Civil de Belo Horizonte indicou os índices de umidade relativa do ar devem ficar em torno de 30% à tarde. Ontem, o órgão emitiu um alerta válido até às 18h de sexta-feira, com recomendações para que a população redobre a atenção e reforce a hidratação.

A responsabilidade pelo despencar dos termômetros, que fez – além das máscaras – gorros, casacos e cachecóis tornarem-se peças obrigatórias nas ruas foi a atuação de umasobre Minas Gerais. E, para quem espera dias mais quentes, a previsão é de que a situação se repita hoje e a umidade do ar permaneça baixa. Temperaturas em alta estão previstas apenas a partir deDe acordo com o meteorologista Claudemir de Azevedo, a passagem de massas de ar frio é comum nesta época do ano, assim como a queda na umidade relativa do ar.