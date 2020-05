Frio recorde deve se repetir em BH; Defesa Civil alerta para baixa umidade

(foto: Edesio Ferreira/EM/DA Press)







O frio que chegou de vez em Minas e o recorde de temperatura em Belo Horizonte deve se repetir nessa quinta-feira. Na manhã desta quarta-feira, entre 6h e 7h, os termômetros da estação da Pampulha do Instituto Nacional de Meteorologia registraram a menor temperatura do ano na capital: 9,3ºC. A máxima ficou em 22ºC.









De acordo com o meteorologista Claudemir de Azevedo, o frio da última semana é razão de uma massa de ar frio em todo estado. “Amanhã as temperaturas devem se repetir frias e vai até sexta-feira. No final de semana a tendência é de ligeira elevação de temperatura porque a massa já está perdendo força”, disse.





O meteorologista também mencionou a baixa umidade relativa do ar que ficou em torno de 30%. Números que fizeram a Defesa Civil de BH emitir um alerta válido até 18h de sexta-feira. O órgão municipal recomenda que a população redobre a atenção e reforce a hidratação.





Recomendações

Hidrate-se durante o dia;

Prefira alimentos leves e frescos, como saladas, frutas, carnes grelhadas;

Evite frituras;

Durma em local arejado e umedecido por aparelhos umidificadores, ou ainda coloque uma bacia com água;

Evite atividades físicas ao ar livre e exposição ao sol entre as 10 e 17 horas;

Evite banhos com água quente, para não potencializar o ressecamento da pele, se necessário use hidratante;

Em caso de problemas respiratórios procure um especialista;

Em caso de incêndio em mata ou floresta, avise imediatamente, ao Corpo de Bombeiros (193), Defesa Civil (199) ou Polícia Militar (190).





Fonte: Defesa Civil de BH