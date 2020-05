Maria da Fé amanhece coberta de gelo em dia mais frio do ano em Minas; veja fotos

(foto: Divulgação/Secretaria Municipal de Turismo de Maria da Fé) Maria da Fé, no Sul do estado, bateu -2,1ºC e amanheceu coberta de gelo. Os dados são da Secretaria Municipal de Turismo. A menor temperatura registrada em uma cidade mineira neste ano foi registrada nesta quarta-feira., nodo estado, bateue amanheceu coberta de gelo. Os dados são da





Maria da Fé registrou temperaturas como 2,1 graus Celsius negativos em pleno outono (foto: Divulgação/Secretaria Municipal de Turismo de Maria da Fé )

Prefeitura de Maria da Fé, o recorde foi alcançado no Bairro Reserva. No Bairro Lage, a temperatura chegou a -0,5ºC. Ainda de acordo com os números da pasta, coordenada pela, o recorde foi alcançado no. No, a temperatura chegou a





A baixa temperatura em pleno outono foi causada por uma massa de ar polar que cobre quase todo território brasileiro. Segundo o sistema de condições do tempo da Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig), a quarta-feira começou ensolarada em boa parte de Minas, como foi o caso no Sul mineiro.





As exceções foram notadas no extremo Norte e no Nordeste, onde o dia começou com céu parcialmente nublado. A tarde também será com tempo seco no Triângulo, Sul, Oeste, Zona da Mata e Região Metropolitana de BH.