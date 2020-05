Mulher perde o controle da direção e carro cai sobre laje em BH

Bombeiros do 3º Batalhão e do Batalhão de Emergências Ambientais e Resposta a Desastres (Bemad) participaram da ocorrência (foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros)

Duas pessoas ficaram feridas na tarde desta sexta-feira (29) em Belo Horizonte depois que um carro invadiu a laje de uma casa. Segundo o Corpo de Bombeiros, mãe, de 58 anos, e filha, de 18, ocupavam o veículo no momento do acidente.

De acordo com os bombeiros, a mãe perdeu o controle da direção do carro em uma descida inclinada, localizada na Rua Amaral, no Bairro Pirajá, Região Norte da capital mineira.

O veículo se chocou contra uma casa, caindode dois pavimentos. Três pessoas ocupavam a residência, mas todas estavam no primeiro andar, ou seja,

Momentos antes do acidente, a filha puxou o freio de mão do veículo para tentar evitar a batida, porém sem sucesso. A motorista estava com CNH suspensa, segundo os bombeiros.

Ao chegar ao local, os militares retiraram mãe e filha de dentro do carro. Eles precisaram remover o teto do veículo para salvar as vítimas.

A mulher sofreu uma fratura em um dos pés, enquanto a jovem teve ferimentos leves. As duas foram socorridas pela corporação até o Hospital de Pronto-Socorro João XXIII, no Centro-Sul de BH.

