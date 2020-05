Acidente na BR-356 deixa motorista ferida e causa engarrafamento

Bombeiros resgataram mostorista (foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação)



A motorista de um carro ficou ferida após capotar o veículo na BR-356, na altura do Bairro Olhos d’Água, na Região do Barreiro. O acidente provocou congestionamento no início da tarde desta quinta-feira pois a pista precisou ser fechada para socorro da vítima.





A mulher de 47 anos foi resgatada pelos bombeiros e levada para o Hospital de Pronto-Socorro João XXIII com queixa de dores cervicais.





Segundo o policial militar sargento Claudio Roberto, houve vazamento de combustível na via e os militares ainda precisaram conter o material.