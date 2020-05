Hotéis são reclassificados como serviço essencial em MG; veja regras de funcionamento

(foto: Pixabay)

O setor de hotelaria agora faz parte do rol de serviços essenciais - a onda verde - do programa Minas Consciente. Lançado em 30 de abril pelo estado, o projeto define protocolos sanitários para retomada gradual da economia nos municípios. A informação foi confirmada nesta quinta-feira (28) pelo Secretário-Adjunto de Desenvolvimento Econômico, Fernando Passalio. agora faz parte do rol de- a onda verde - do programa. Lançado em 30 de abril pelo estado, o projeto define protocolos sanitários para retomada gradual da economia nos municípios. A informação foi confirmada nesta quinta-feira (28) pelo Secretário-Adjunto de Desenvolvimento Econômico, Fernando Passalio.









"Muitos setores precisam de hotéis, médicos precisam viajar e prestadores de serviços essenciais também, assim como pessoas que fazem manutenção de equipamento médico", justificou o dirigente.



Com a mudança, as cidades que aderiram ao Minas Consciente - 87 até o momento, segundo Passalio - poderão ter seus hotéis reabertos já na primeira etapa de implantação da iniciativa. De acordo com o secretário, o governo reconheceu a significativa demanda gerada pela pandemia para hospedagens sobretudo de profissionais de saúde e, assim, reviu a decisão de manter as empresas fechadas até que o surto global alcançasse maior estabilidade.









Negócios 'na UTI' A Associação Brasileira da Indústria de Hotéis em Minas Gerais (ABIH-MG) ressalta o papel da hotelaria no enfrentamento da epidemia vê a decisão do estado como oportuna.



"Os hotéis já vinham sendo utilizados em diversas cidades como equipamento de enfrentamento à COVID-19. Vínhamos recebendo alguns médicos e alguns profissionais que tinham que ficar longe da família. Oportunamente, passou de alto risco para baixo risco", ponderou a diretora Patrícia Coutinho.



As perspectivas de sobreviência do setor seguem pessimistas. Em abril, a entidade registrou fechamento de 32% dos hotéis em Belo Horizonte e 65% das mais de 3.900 estabelecimentos em Minas. A previsão, na época, era de demissão de 4.500 funcionários - 1.800 só na capital. A ABIH-MG avalia que a decisão anunciada hoje pelo Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico não terá impacto significativo na situação das empresas do segmento.

"A hotelaria está na UTI sem respirador. O congresso autorizou hoje a Medida Provisória 936, que permite a suspensão de trabalho. É um alívio, mas que na verdade é necessário mais esforços por parte do poder público. A gente não tem previsão de quando vamos receber e de quando o turismo vai voltar. Tem quem fale que a volta do turismo é só daqui 18 meses", analisa.





Regras "Antes, havia preocupação com o turismo e, como os hotéis estão muito ligados a essa área, estavam na onda roxa, dos setores com abertura ainda a definir. Mas, com o tempo, a população está aprendendo, e há uma cultura do isolamento", completou.

Em que pesem as mudanças na concepção do governo estadual sobre os hotéis o prefeito pode limitar ou mesmo suspender o funcionamento dos estabelecimentos, se julgar necessário. O Minas Consciente, em todo caso, condiciona a reabertura do setor hoteleiro ao cumprimento de critérios de segurança para evitar a propagação do novo coronavírus. Entre as principais normas descritas no programa, constam:



redução de 50% da capacidade total de hospedagem,

suspensão do serviço de entrega e retirada de bagagens,

restrição da circulação nos elevadores a uma pessoa por vez,

só o próprio hóspede pode trocar sua roupa de cama,

as efeições só poderão ser fornecidas por meio do serviço de quarto

após se alimentar, o cliente precisa lacrar os utensilios que utilizou em um saco plástico e acondicioná-los em carrinhos do lado de fora de sua habitação.

instalação de barreira de acrílico ou vidro na recepção,

disponibilização de álcool em gel 70% e máscaras para aos clientes recém-chegados

A reutilização de água - medida de sustentabilidade adotada em muitos hoteis - também deve ser suspensa. Ao serviço de traslado, foram feitas especificações como higienização dos veículos e redução de 50% dos passageiros. Hóspedes com suspeita de Covid-19 ou que tenham tido contato com pessoas infectadas não poderão ter contato com outros clientes.